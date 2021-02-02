Samanyolu Haber /Eğitim / Türkiye'de yüz yüze eğitim sınırlı olarak başlıyor /02 Şubat 2021 11:40

Türkiye'de yüz yüze eğitim sınırlı olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak" dedi. Selçuk, öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacaklarını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına dair ayrıntıları açıkladı.

Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik" diye konuştu.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek."

'Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız'

Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir" dedi.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır" diye belirtti.

Bakan Selçuk, "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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