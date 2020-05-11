'Türkiye'de yüzleşme asıl korona bittiğinde yaşanacak'

İktidara yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında darbe girişimi olması halinde “50 kişiyi götürme” tehdidi savuran ve ilk önce oturduğu siteden işe başlayacağını söyleyen Sevda Noyan ismine ilişkin tartışmalar Alman basınına da yansıdı.







Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'da yer alan bir değerlendirmede, “Cumhurbaşkanı'nın taraftarları, muhalefete yine boş darbe teşebbüsü suçlamaları yapıyor, hatta birkaç arsız, ölüm tehditlerinden bile geri durmuyor” deniyor.





Türkiye’deki kutuplaşmanın normalleşmeye dönüşü “olasılık dışı” hale getirdiğine dikkat çekilen haberde, “Oysa ufukta görünen ekonomideki sıkıntılı durum, muhalefetle hükümet arasında asgari düzeyde de olsa işbirliği gerektiriyor. Ancak önümüzdeki haftalarda ya da aylarda kimsenin bu işbirliğine niyeti yok. Aksine, Türkiye'de asıl yüzleşme korona bittiğinde yaşanacak” ifadeleri dikkat çekiyor.





Gazetede yer alan söz konusu değerlendirme şöyle:





"Türkiye'de muhalifler -isteyerek ya da istem dışı bir şekilde- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saltanatının öngörülebilir sonundan bahsetmeye başladılar bile. Cumhurbaşkanı'nın taraftarları, muhalefete yine boş darbe teşebbüsü suçlamaları yapıyor, hatta birkaç arsız, ölüm tehditlerinden bile geri durmuyor. Kutuplaşma, normalleşmeye dönüşü olasılık dışı hale getiriyor. Oysa ufukta görünen ekonomideki sıkıntılı durum, muhalefetle hükümet arasında asgari düzeyde de olsa işbirliği gerektiriyor. Ancak önümüzdeki haftalarda ya da aylarda kimsenin bu işbirliğine niyeti yok. Aksine, Türkiye'de asıl yüzleşme korona bittiğinde yaşanacak.''