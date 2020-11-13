Türkiye'de zam dalgası için geri sayım

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, en önemli zam kalemleri elektrik ve gazda.







Zam yapılması beklenen diğer alanlar ise kamunun diğer doğrudan gelir elde ettiği otoyol ücreti, alkollü içki ve sigaradaki otomatik maktu vergi artışı, şans oyunları, iletişim gibi hizmetlerdeki vergi veya kamu payları ile kamu taşınmaz kiraları.





Bunun dışında özerk kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının aldıkları pay ve kesintilerin yıllık tutarının 30 milyar TL’li seviyelere kadar ulaştığı, buralarda yapılacak ayarlamaların ilave gelir sağlama açısından fayda sağladığı hatırlatıldı.





Kaynaklar, 2021-2023 dönemi Orta Vadeli Programda bütçe açığının GSYH’nin yüzde 4,9’u oranında tahmin edildiğini ancak mevcut seyrin bunun da üzerine olacağını vurguladılar. 2020’de yine güncellenmiş OVP tahmini olan GSYH’nin yüzde 3,5 oranından daha yüksek bir cari açığın ortaya çıkmasının sürpriz olmayacağı, 2021’de de cari açığın salgının seyrine bağlı olarak risk oluşturduğunu belirten kaynaklar, bu nedenle kontrol edilebilen unsur olan bütçe açığına odaklanılmasının öne çıkan yaklaşım olduğunun altını çizdiler.