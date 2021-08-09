Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de zam ve dolar fırtınası geliyor /09 Ağustos 2021 11:51

Türkiye'de zam ve dolar fırtınası geliyor

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut dolar kurunda gelen son yükselişin ardından bugünkü köşesinde AK Parti hükümetinin ülkeyi ekonomik anlamda soktuğu zor durumu gözler önüne serdi.

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AKP hükümetinin ekonomi politikasını eleştiren ekonomist Evren Devrim Zelyut “Zam ve dolar fırtınasına hazır olun!” diye yazdı.

Zelyut “Zam ve dolar fırtınasına hazır olun!” başlıklı yazısında “Size bu yazıda devletin nasıl kötü yönetildiğini yine devletten aldığım rakamlarla ispatlayacağım” diye yazdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hazinesinden bilgiler paylaşan Zelyut Cuma günü açıklanan 2021 Temmuz Hazine Nakit Gerçekleşmeleri’ni köşesine taşıdı. 2021 yılının ocak ile temmuz ayları arasındaki gelir ve giderleri ortaya koyan Zelyut, aradaki farkın -108,7 milyar TL olduğunu açıkladı.

Zelyut bu sene yaşanan bu farkın ne kadar vahim olduğunu geçtiğimiz yılları baz alarak cevaplayan Zelyut “Bu rakamın ne kadar kötü olduğunu anlamak için geçmiş yıllara bakalım. Geçmişte ne kadar açıkvermişiz?2015: -17,1 milyar TL. 2016: -38,2 milyar TL. 2017: -60,4 milyar TL. 2018: -70,3 milyar TL. 2019: -130 milyar TL. 2020: -181,9 milyar TL.Yıllar içindeki bozulmayı görebiliyor musunuz? Diye yazdı.

AK Parti yönetimi devleti döndürmek için kendisine yakın işadamlarına ciddi imkanlarla ihaleler verildiğini belirten Yeniçağ gazetesi yazarı Zelytut Ülke kötü yönetildiği için gelirler giderleri karşılamıyor. Doğal olarak aradaki farkı borç alarak yani geleceğimizi ipotek altına koyarak kapatıyor. Bu açığın yarattığı riskleri, giderek otoriterleşen AKP'yi gören yabancı Türkiye'ye düşük faizle borç verir mi? Faiz giderlerimiz beş yılda iki katına çıkmış, bizi sülük gibi emiyorlar.” İfadelerini kullandı

DOLAR VE ZAM YAĞMURUNA HAZIR OLUN!
Yazısının sonunda yaşanan bu sıkıntıların dolar kurunu artıracağını ve yeni zamların kaçınılmaz olduğunu ileri süren Zelyut “zamlar gelince enflasyon artmayacak mı? Zaten tarım ve sanayideki ithalata dayalı model gereği enflasyon artmıyor mu? Üstüne bir de zamlar enflasyonu azdırınca Lira'nın dolar karşısında değeri daha da aşağıya düşmeyecek mi? Lira'nın değeri düşünce dolar yukarı gitmeyecek mi? Hazine rakamları gelecek dalgayı çok net bir şekilde gösteriyor. Peki siz bu dalgaya hazır mısınız?” diyerek vatandaşı uyardı.
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