Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki Korona vakalarında büyük artış /05 Temmuz 2022 06:35

Türkiye'deki Korona vakalarında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak kaydedilmişti.

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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Haftalık Koronavirüs Tablosu açıklandı. Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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