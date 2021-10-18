Türkiye'deki 10 büyükelçilikten ortak çağrı

Evrensel'de yer aşan habere göre Türkiye'nin ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal bırakılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gezi Parkı ilgili davada tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında, Kavala'nın tutukluluğu için "Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" ifadelerine yer verildi.





Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir." Paylaşımın devamında 10 ülkenin Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunduğu belirtildi.





KAVALA'NIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU





ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sitesinde yayımlanan açıklamada ise "Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların meydana getirilmesi yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamanın tamamı ise şöyle:





"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların meydana getirilmesi yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.





Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."