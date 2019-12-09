Samanyolu Haber /Eğitim / Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır çıktı! /09 Aralık 2019 17:10

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalarda aldığı atıf sayısı sıfır çıktı!

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ yaptığı araştırmaya dayandırdığı bilgilere göre görevde olan 71 rektörün uluslararası araştırmada aldığı atıf sayılarının 0 olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Fatih Altaylı'nın programına katılan Karadağ akademi için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karadağ, “Scopus ve Web Of Scıence veri tabanları uluslararası makaleleri derliyor, bütün sıralama şirketleri bu veri tabanını kullanıyor. İki veri tabanında ne kadar çok yayın yapılırsa üniversitenin sıralamadaki yeri o kadar yüksek çıkıyor" dedi.

Karadağ, "Şu andaki üniversitelerin hâlihazırdaki rektörlerinin 68’nin uluslararası sıfır yayınını var. Yayınlarını sadece Türkiye’de yapmış. 71 rektörümüz hayatlarında yaptıkları araştırmada 0 atıf alıyor. Edirne’den çıktıktan sonra kimse onları tanımıyor" diye konuştu. 

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Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

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