Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına son 3 ayda %100 zam geldi

Son 1 ayda benzin yüzde 33, motorin yüzde 38, LPG yüzde 10 zamlandı









Son 3 ayda benzin yüzde 102, motorin yüzde 113, LPG yüzde 29 zamlandı









10 Eylül 2021 ile 8 Mart 2022 arasındaki son 6 ayda akaryakıt fiyatlarında önemli artış oldu. Benzin 7,75 liradan 19,25 liraya; motorin 7,25 liradan 21,2 liraya ve LPG 5,01’den 10,6 TL’ye çıktı. Son 6 ayda akaryakıt fiyatları benzinde yüzde 148, motorinde yüzde 192, LPG’de yüzde 113 arttı.





Son 1 yılda benzin yüzde 167, motorin yüzde 221, LPG yüzde 163 zamlandı









Avrupa’da akaryakıta en çok zam Türkiye’de













Son bir yılda ise motorin fiyatlarındaki artış yüzde 221’e kadar çıktı. Son dönemde gelen fiyat artışları Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce başlarken, bölgedeki gerilimle birlikte zamlar hızlandı.Peki, akaryakıt fiyatları son dönemde ne kadar arttı?8 Mart 2022 itibariyle son 1 ay, son 3 ay, son 6 ay ve son 1 yılda benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar arttığını resmi verilerden derledik.Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ’nin (TPPD) internet sitesinden alınan fiyatlara göre, 8 Şubat 2022 ile 8 Mart 2022’yi kapsayan son 1 ayda benzinin fiyatı 14,44 liradan 19,25 liraya; motorinin fiyatı 15,39 liradan 21,2 liraya ve otogazın fiyatı 9,74 liradan 10,68 TL’ye yükseldi.Buna göre son 1 ayda benzine yüzde 33, motorine yüzde 38, LPG’ye yüzde 10 zam gelmiş oldu.8 Aralık 2021 ile 8 Mart 2022 arasını kapsayan son 3 ayda ise benzinin litresi 9,51’den 19,25 liraya; motorinin fiyatı 9,96 liradan 21,2 liraya ve LPG’nin fiyatı 8,25 liradan 10,6 TL’ye çıktı.Buna göre son 3 ayda benzin yüzde 102, motorin yüzde 113, LPG yüzde 29 zamlandı.9 Mart 2021 ile 8 Mart 2022 arasındaki son 1 yılda ise motorindeki zam oranı yüzde 200’ü aştı.Bu son 1 yıldaki fiyatlara bakıldığında benzin 7,22’den 19,25 liraya; motorin 6,6 liradan 21,2 liraya ve LPG de 4,06 TL’den 10,6 liraya çıktı. Bu da son 1 yılda benzinin yüzde 167, motorinin yüzde 221, LPG’nin yüzde 163 zamlandığını gösteriyor.Öte yandan, Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında son 1 yılda Avrupa ülkelerinde yıllık enerji enflasyon oranlarına bakıldığında yüzde 90 ile zirvede Türkiye var. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre aynı dönemde Avrupa’da akaryakıta en çok zam gelen ülke açık ara Türkiye oldu. 2021-2022 Ocak arasında akaryakıt fiyatları Türkiye’de yüzde 110 artarken ikinci sıradaki Bulgaristan’da artış sadece yüzde 35 oldu.Bu dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artış diğer ülkelerde şöyle gerçekleşti: Belçika yüzde 33, Almanya yüzde 27, Yunanistan yüzde 26, Fransa yüzde 25 ve İtalya yüzde 20.Enerjide dışa bağımlılık konusunda ise 2020 yılında AB ülkeleri kullandıkları enerjinin yüzde 58’ini ithal etti. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığı yüzde 71 iken bu oran Almanya’da yüzde 64 oldu.