Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki aktif vak'alarda ilaca direnç arttı... Yeni mutasyon mu? /12 Ocak 2021 11:48

Türkiye'deki aktif vak'alarda ilaca direnç arttı... Yeni mutasyon mu?

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, son dönemde Koronavirüs aktif hasta sayısı ile ilaca dirençli ağır hastaların arttığını belirterek, "Aktif vak'alar özellikle 4 Ocak sonrası arttı. 0,85'lere inen salgın üreme hızı yükseldi, yaklaşık 1 seviyesine kadar geldi. İyileşenlerin sayısı da daha düşük." dedi.

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Prof. Dr. Başer, kartopu etkisi kavramına dikkati çekerek, "Korkumuz 1 ay içinde hasta sayısının 7,5 katına ulaşabileceği, yani kartopu etkisi." ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkeler arasında hastalığın bulaşıcılığının yüzde 60’lara dek çıktığını anımsatan Başer, şunları söyledi:

"Bu yüzden çok katı kapanmalar yapılıyor ve hızlı aşılanmaya gidiliyor. Almanya örneğinde olduğu gibi. Çünkü mutasyona uğramış virüsle ilgili bir kartopu etkisinden bahsediliyor. Eğer önlem alınmaz ve salgın üreme hızı 0,7’lerin altına indirilmezse çok hızla bir vaka artışına gebe kalınabilir. Onun için mutasyon çok dikkatle izlenmeli." dedi.

"AŞILAMADA ÇOK GEÇ KALDIK"

Toplumda çok sıkı kapanma yöntemleri ile kontrollü nüfus etkileşiminin azaltılmasına gidilmesi ve hızlı aşılama yapılması gerektiğini kaydeden Başer, "Aksi takdirde işin daha kontrolden çıkması kaçınılmazdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi salgın yayılım hızı 0,7’nin üzerinde ise çok hızlı kapanın ve çok hızlı aşılamaya gidin. İsrail bunu çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Kapanma yapıldı ve toplumun yüzde 80’ini bir-bir buçuk ay gibi bir sürede aşılayarak marta kadar biz ölümlerin önüne geçeceğiz gibi bir matematik modelleme iddiaları var. Dünyada en hızlı aşılayan bir ülke ve çok iyi takip etmek gerekiyor. En iyi takip edilebilecek İsrail’dir, kötü örneği aday olarak İngiltere’dir. Bu ikisini de çok iyi takip etmek gerekir." dedi.

Cumhuriyet'e mülakat veren Prof. Başer, "Google hareketlilik raporu yılbaşı öncesi ve sırasında bir hareketlilik olduğunu göstermiş. 4 Ocak sonrası vakaların artışında bunun etkisi olabilir. Bunu da izlemek gerekiyor. Aşılamada çok geç kaldık. Aktif vakalar özellikle 4 Ocak sonrası arttı. 0.85’lere inen salgın üreme hızı yükseldi, yaklaşık 1 seviyesine kadar geldi. Aktif vakalar artmaya başladı, iyileşenlerin sayısı da daha düşük." diye konuştu.
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