Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki bankalar ABD baskısıyla karşı karşıya: 'Rusya ile işlemler denetleniyor' /09 Eylül 2024 14:06

Türkiye'deki bankalar ABD baskısıyla karşı karşıya: 'Rusya ile işlemler denetleniyor'

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, ABD'nin Türkiye'deki bankalar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Kaynak, "Rusya'ya ve Rusya’dan yapılan tüm transfer kaynakları denetleniyor" dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Rusya’yla işlemler nedeniyle ABD'nin artan baskısıyla karşı karşıya olan Türkiye'deki bankaların, ödeme kaynaklarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği konusunda düzenli olarak uyarı aldıkları belirtildi. Finans piyasasında bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, ABD'nin Rusya'ya yönelik uygulama koyduğu son yaptırımlar bağlamında, Türkiye'deki bankalar üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.

Kaynak, “ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımları bağlamında, halihazırda devlet olsun özel olsun bankalarımız ABD'nin artan baskısıyla karşı karşıya. Rusya'ya ve Rusya’dan yapılan tüm transfer kaynakları denetleniyor. (Rusya vatandaşlarına ait) banka hesapları, merkez ofislerinin artan kontrolü altında açılıyor” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki banka transferlerinin ne zaman normale döneceği henüz belli olmadığını söyleyen kaynak, bunun için “resmi karara” ihtiyaç olduğunu, ama henüz böyle bir kararın alınmadığını belirtti.

Daha önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya ve Türkiye arasındaki banka işlemlerindeki sorunların devam ettiğini bildirmişti. Transferlerin engellenmesi, hesapların kapatılması ve Rusya'ya mal taşıyan şirketlerin ‘dışlanması’ gibi durumların da arttığını anlatan Yerhov, Batı’nın Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliğini yok etmeyi amaçladığını kaydetmişti.
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