"Türkiye'deki bankalar yüksek risk altında"

Moody's Ukrayna ve Türkiye'deki bankaların, sermaye akışı üzerindeki kısıtlamalar, düşük uluslarası rezervler ve yüksek miktardaki döviz cinsi borçlar nedeniyle "çok yüksek" riskle karşı karşıya olduğunu kaydetti.





Moody's raporu ayrıca Ermenistan, Gürcistan, Kenya ve Uganda'daki makroekonomik zayıflıkların da bankaları etkileyebileceğini kaydediyor.

Moody’s yatırımcı hizmetlerinin bugün yayınladığı raporunda, döviz mevduatlarının toplam mevduatların yüzde 10 ya da üzerinde olduğu gelişmekte olan ekonomilerdeki 39 bankacılık sistemini ele aldı.VOA'nın Reuters'e dayandırarak verdiğigöre, Belarus, El Salvador, Nijerya, Kırgızistan ve Tacikistan da yüksek seviyede dolar mevduatı nedeniyle risk altında olan ülkeler listesinde yer alıyor.Raporu hazırlayan ekibin başındaki Moody's Başkan Yardımcısı ve kredilerden sorumlu üst düzey yetkilisi Eugene Tarzimanov, "Yüksek dolarizasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin hızla düştüğü zamanlarda birçok sorun yaratıyor. Bankalar, yatırım riskine karşı korunmamış borçlulara verilen döviz cinsinden kredilerin daha fazla temerrüde düşmesiyle kırılgan hale gelebilir. Bu durum, bankaların karlılığına zarar verir. Bankaların likiditesi ve sermayesi de baskı altına girer" dedi.ABD Merkez Bankası'nın (FED) yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını arttırması, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı.Amerikan finans şirketi Morgan Stanley Capital International'ın (MSCI) gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini takip eden endeksi de 2015 yılından bu yana en sert düşüşe işaret ediyor.Gana, Arjantin ve Mısır para birimler de MSCI'a göre bu yıl en çok değer kaybeden para birimleri arasında. El Salvador ise ödeme aracı olarak Amerikan dolarını kullanıyor.Raporda, "Toplamda 20 bankacılık sistemi, yüksek ya da çok yüksek döviz riski taşıyor" ifadesi yer alıyor.Moody's, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hükümetlerin cari açıklarını finanse etmeleri ve para birimlerini ABD dolarına karşı korumaları nedeniyle, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin çoğunda uluslararası rezervlerin düştüğünü belirtiyor.Raporda, döviz riskinin en az olduğu gelişmekte olan ülkelerinse Şili, Fildişi Sahili ve Endonezya olduğu kaydediyor.