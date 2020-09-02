Türkiye'deki Çerkeslerden Rusya protestosu

Türkiye'de Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üye derneklerine mensup binlerce kişi, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'ne karanfil göndererek protesto eylemi düzenledi.





Karanfillere, 3 Eylül 2020 tarihinde görülecek duruşması öncesinde Çerkes aktivist Martin Koçesoko için "Martin için Adalet" mesajını Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak iliştirip Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğine ilettiler.





Güvenlik gerekçesiyle Büyükelçilik yakınlarında protestoya izin verilmediği için 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışçıl bir protesto eylemi düzenlendiği açıklandı.





Rusya Federasyonu Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde Çerkes Kültürü ile ilgili faaliyet gösteren Khabze Derneği (Xabze Xase) Başkanı Martin Koçesoko, "uyuşturucu suçlaması" ile 7 Haziran 2019'da gözaltına alınmıştı.





Bu suçlamanın, hem Rusya Federasyonu’nda hem de Türkiye’deki ve dünyanın farklı ülkelerindeki Çerkes diasporasında tepki ile karşılandığını belirten KAFFED, "Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olan Martin Koçesoko’ya yönelik bu baskılar örgütlenme özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve etnik ayrımcılık yasağının açık ihlali niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.





Koçesoko'nun ilk soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, ancak hakkında hazırlanan iddianame ile konunun yargıya taşınmasının "hak ihlallerine yeni bir halka eklenmesi anlamına geldiği" belirtiliyor.





"Çerkes aktivistlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılara ve engellemelere son verilmesini" talep eden KAFFED, "Martin Koçesoko için adalet isteğimizi bir kez daha yineliyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ancak 'adil bir barış' ortamının sağlıklı ve sürdürülebilir olacağını tüm taraflara bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.





Ne olmuştu?





Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde Çerkes sivil toplum örgütü Xabze’nin başkanı Martin Koçesoko uyuşturucu bulundurma suçundan yargılanıyor.





7 Haziran 2019’da yolculuk ederken durdurulan Koçesoko’nun arabasında yapılan aramada uyuşturucu bulunduğu iddia edilmişti. Arkadaşları, Koçesoko’nun Çerkes kültürü ve kimliğine yönelik çalışmalarından dolayı planlı bir komploya maruz kaldığına inanıyor. Urvanskiy Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Martin Koçesoko hakkındaki iddianame 13 Temmuz 2020’de kabul edildi.





Koçesoko’nun avukatları iddianameye dayanak yapılan güvenlik görevlilerinin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, yasaları hiçe sayarak delil üretme çabasına girildiğini ve arama sırasında olay yerinde olduğu söylenen tanıkların sahte olduğunu belirtiyor.





Rus Ceza Kanunu'nun 228. maddesi uyarınca Koçesoko on yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.