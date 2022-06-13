Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki çocuk işçi sayısında patlama /13 Haziran 2022 08:36

Türkiye'deki çocuk işçi sayısında patlama

Türkiye’deki çocuk işçiliği sıralamasında ilk 10’ncu sırada yer alan Gaziantep’te çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratmak adına yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

SHABER3.COM

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında Çorapsız Çocuklar Derneği (ÇoÇo-Der) tarafından organize edilen basın açıklamasında, çocuk işçiliğine karşı mücadele için çağrıda bulunuldu.

Grup adına basın açıklamasını yapan Çorapsız Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Firdevs Çazım, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ve bunların 300 bininin Gaziantep’te yaşadığını belirterek, dayanışma için tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Basın açıklaması ve yürüyüş sonrası VOA Türkçe ’ye konuşan Çorapsız Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Firdevs Çazım, hedeflerinin dünya çocuk işçiliği farkındalığını yaratmak olduğunu ifade ederek, “Gaziantep’te çocuk işçiliği ile mücadele alanında kurulmuş olan tek kurumuz. Çocuk işçiliğini bu kentte ne kadar azaltabilirsek o kadar iyidir. Dünya üzerindeki tüm çocuklara ulaşamasak da belirli pilot bölgelerde çocuk işçiliğini durdurmak, önlemek ve buna artık son vermek için mücadele ediyoruz’’ dedi

‘‘Okula gitmeyen çırak aranıyor’’

Gaziantep’in çocuk işçi sıralamasında Türkiye’de ilk 10 içinde olduğuna dikkat çeken Çazım, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, biz de ÇoÇoDer ailesi olarak bugün bir yürüyüş düzenledik. Önemli olan kendi evimizde, bahçemizde, komşumuzda gördüğümüz çocukların aslında birer çocuk işçi olduğunun farkındalığını yaratmaktı. Her gün gördüğümüz peçete satan çocukların birer çocuk işçi olduğunu göstermekti. Hedefimiz bunlardı ve hedefimize de ulaştığımızı düşünüyorum. Gaziantep Türkiye çocuk işçi sıralamasında ilk 10’uncu sırada. Zaten Gaziantep ve Doğu Anadolu Bölgesinde usta çırak ilişkisi çok fazla var. Benim arkadaşlarımla birlikte bu yola çıkarken işyeri vitrinlerinde ‘okula gitmeyen çocuk aranıyor’ tabelalarıyla karşılaşıyorduk. Öncelikle bu çocuk neden okula gitmiyor, okula gitmiyorsa neden çalışıyor ve bu çocuğun çocuk olma hakkı nerede? Biz derneğimizi bu soruları sormak için sorduk. Çocuklara eşit bir hayat sağlamak için bu yürüyüşü düzenledik. Bu yürüyüş belki de onlara bir umut oldu, böyle bir derneğin varlığından haberdar oldular, yalnız olmadıklarını hissettiler. Biz de çocuklarla beraber bu mücadeleye devam edeceğiz.’’
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki çocuk işçi sayısında patlama Sonraki Haber >>

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:37