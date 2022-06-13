Türkiye'deki çocuk işçi sayısında patlama

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında Çorapsız Çocuklar Derneği (ÇoÇo-Der) tarafından organize edilen basın açıklamasında, çocuk işçiliğine karşı mücadele için çağrıda bulunuldu.



Grup adına basın açıklamasını yapan Çorapsız Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Firdevs Çazım, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ve bunların 300 bininin Gaziantep’te yaşadığını belirterek, dayanışma için tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu.



Basın açıklaması ve yürüyüş sonrası VOA Türkçe ’ye konuşan Çorapsız Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Firdevs Çazım, hedeflerinin dünya çocuk işçiliği farkındalığını yaratmak olduğunu ifade ederek, “Gaziantep’te çocuk işçiliği ile mücadele alanında kurulmuş olan tek kurumuz. Çocuk işçiliğini bu kentte ne kadar azaltabilirsek o kadar iyidir. Dünya üzerindeki tüm çocuklara ulaşamasak da belirli pilot bölgelerde çocuk işçiliğini durdurmak, önlemek ve buna artık son vermek için mücadele ediyoruz’’ dedi



‘‘Okula gitmeyen çırak aranıyor’’



Gaziantep’in çocuk işçi sıralamasında Türkiye’de ilk 10 içinde olduğuna dikkat çeken Çazım, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, biz de ÇoÇoDer ailesi olarak bugün bir yürüyüş düzenledik. Önemli olan kendi evimizde, bahçemizde, komşumuzda gördüğümüz çocukların aslında birer çocuk işçi olduğunun farkındalığını yaratmaktı. Her gün gördüğümüz peçete satan çocukların birer çocuk işçi olduğunu göstermekti. Hedefimiz bunlardı ve hedefimize de ulaştığımızı düşünüyorum. Gaziantep Türkiye çocuk işçi sıralamasında ilk 10’uncu sırada. Zaten Gaziantep ve Doğu Anadolu Bölgesinde usta çırak ilişkisi çok fazla var. Benim arkadaşlarımla birlikte bu yola çıkarken işyeri vitrinlerinde ‘okula gitmeyen çocuk aranıyor’ tabelalarıyla karşılaşıyorduk. Öncelikle bu çocuk neden okula gitmiyor, okula gitmiyorsa neden çalışıyor ve bu çocuğun çocuk olma hakkı nerede? Biz derneğimizi bu soruları sormak için sorduk. Çocuklara eşit bir hayat sağlamak için bu yürüyüşü düzenledik. Bu yürüyüş belki de onlara bir umut oldu, böyle bir derneğin varlığından haberdar oldular, yalnız olmadıklarını hissettiler. Biz de çocuklarla beraber bu mücadeleye devam edeceğiz.’’