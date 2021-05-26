Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki dev market zinciri kapandı /26 Mayıs 2021 23:30

Türkiye'deki dev market zinciri kapandı

Uzun yıllardır Türkiye'de market işletmeciliği yapan Adese Gayrimenkul, bundan sonraki faaliyetlerinde market işletmeciliği yapmayacağı için elinde kalan mağazalarını devrederek sektörden çıktı.

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Türkiye'de market işletmeciliği yapan Adese Gayrimenkul yapılanmasını tamamladı ve elinde kalan market, demirbaş, araç, stok mağazalarını devretti. Şirket bundan sonraki süreçte gayrimenkul alanında hizmet vermeyi sürdürmeyi planlıyor.

STOKLARIN TAMAMI 29 MİLYON LİRAYA SATILDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağaza 62 milyon liraya satıldı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti.
Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.

PERSONELE 15.7 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Kapanış işlemleri arasında 25.5 milyon lira cari hesap ödemeleri yapılırken iş akdi sonlanan personele kıdem ve ihbar tazminatı olarak 15.7 milyon lira ödenmiş oldu.

18 MAĞAZA TASFİYE EDİLDİ

Adese'ye ait 18 adet mağaza ve tesisinin devir/satış imkanı bulunmaması nedeniyle tasfiye kararı alındı. 7 mağazaya ilişkin olarak devir/satış görüşmeleri sürdürülüyor.

YÜZDE 89.84'Ü HALKA AÇIK

Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem gören Adese Gayrimenkul'ün yüzde 89.84'ü halka açık durumda ve 226.4 milyon adet hisse piyasada işlem görüyor. Sermayesi 252 milyon lira olan şirketin özsermayesi ise 784.2 milyon lira seviyesinde. Son işlem gününü 1.71 lira seviyesinden kapamıştı.

'SERMAYE ARTIRIMI' KARARI

Adese'de dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 252 milyon lira olan sermayenin 1 milyar 8 milyon liraya çıkarılması yani yüzde 300 oranında artırılmasına yönelik karar alındı. Nakden karşılanmak üzere artırılacak sermaye 756 milyon lira olacak. Bundan sonraki süreçte SPK'nın onayı beklenecek.
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