Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki eczacılar da zor durumda /07 Eylül 2022 22:47

Türkiye'deki eczacılar da zor durumda

Yaşadıkları zorlukları ifade etmek adına büyük bir miting düzenleme kararında olan eczacılar sorunlarını sosyal medya üzerinde de paylaştı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan eczanelerin içinde bulundukları zorluklara ve eczacıların karşılanmayan mesleki taleplerine dikkat çeken Türk Eczacıları Birliği, ekimde düzenleyeceği büyük eczacı mitingi öncesinde sosyal medya kampanyasıyla eczacıların sorunlarına dikkat çekti: “Her iki eczaneden biri, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.”

Türk Eczacıları Birliği, kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalan eczanelere ilişkin hazırladığı farkındalık videosunu bu akşam saat sekizde Twitter’dan ‘#EczacıyaHakEttigiDegerVerilmelidir’ etiketiyle paylaştı.

Ülke çapında görevli bütün eczacıların ve eczane çalışanlarının katılacağı sosyal medya kampanyasında eczacılar, “İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin” mesajı verdi.
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