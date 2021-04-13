'Türkiye'deki ekonomik çalkantı Bitcoin çılgınlığını tetikledi'

The Guardian gazetesi, Türkiye'de son günlerde kripto para piyasalarına yönelik artan ilgiyi yazdı. 'Türkiye'deki ekonomik karmaşa Bitcoin çılgınlığını harekete geçirdi' başlıklı haberde, kripto paralara duyulan ilginin özellikle Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alındığı hafta sonu zirve yaptığı belirtildi.

Gazete, Çorum'da kripto para ile ödeme kabul eden Kırmızı Şimşekler Çay Evi'nin sahipleriyle de söyleşi yaptı.

"Türk Lirası geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı kovma yönündeki şok edici kararı sonrasında dramatik biçimde değer kaybetti" denilen haberde, Merkez Bankası'na iki yıldan kısa süre içinde dördüncü bir başkan atandığı ve TL'nin 2018'deki döviz krizinden bu yana değerinin yarısını kaybettiği belirtildi.





ENFLASYON VE İŞSİZLİK YÜKSELİRKEN KRİPTO PARAYA İLGİ ARTTI





The Guardian, "Enflasyon mart ayında yüzde 16.19'la, yüzde 5'lik hedefin epey üstüne çıkarak son altı ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve işsizlik de yüzde 12.2 ile yüksek seyretmeye devam ediyor.





Son ekonomik karmaşa, yatırımcıların bitcoinin yükselişinden kazanma ve enflasyonda korunma umudu sonucunda, ülkede kripto para işlemlerinde artışa yol açtı" ifadelerini kullandı.





AĞBAL'IN GÖREVDEN ALINDIĞI HAFTASONU ZİRVE YAPTI





Gazetenin analizine göre, Türkiye'deki kripto para işlemleri şubat ayının başı ile 24 Mart arasındaki dönemde 218 milyar TL'ye ulaştı; Ağbal'ın görevden alındığı hafta sonunda da zirve yaptı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu hacmin sadece 7 milyar TL olduğuna dikkat çekilirken, Ağbal'ın görevden alınmasını izleyen günlerde 23 milyar TL değerinde kripto paranın işlem gördüğü belirtildi.





Bu hacmin geçtiğimiz yılın aynı günlerinde 1 milyar TL olduğu da aktarıldı. Habere göre, Ağbal'ın görevden alınmasından önceki hafta kripto para, Türkiye'deki Google aramalarında da zirveyi gördü.





'ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI'





Haberde "Türkiye'de kripto paralara duyulan ülke birkaç yıldır düzenli olarak artıyor. Bu büyük ölçüde bu paraların enflasyondan etkilenmeyen sonsuz kaynaklar olarak görülmesinden kaynaklanıyor" denilirken, kripto para alım-satım platformu BtcTurk'ün CEO'su Özgür Güneri de, "Türk halkı yüksek enflasyon tarihimizden dolayı dolayı istikrarlı varlıkları sever. Türklerin nesiller boyu altın, emlak ve dolara yatırım yapmasının nedeni de bu" yorumunu yaptı.





ÇORUM'DAKİ KIRMIZI ŞİMŞEKLER ÇAY EVİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ





The Guardian, Mart 2021'den beri kripto para ile ödeme kabul eden Çorum'daki Kırmızı Şimşekler Çay Evi'nin sahipleri Hüseyin Nalcı ve Kerem Kutay Yıldırım'la da görüştü. Nalcı ve Yıldırım, "Çorum'da tanıdığımız herkes kripto paraya yatırım yapmaya başlıyor. Yaklaşık beş yıl içinde normal paranın düşüşe geçeceğine, yerini dijital paraların alacağına inanıyoruz. Dolayısıyla şimdiden iyi bir pozisyonda olmak istedik" diyor.





İleri yaştaki müşterilerin kripto paranın başta 'absürd' olduğunu düşündüğünü anlatan Nalcı ve Yıldırım, "Bizimle dalga geçtiler. Fakat şimdi yandaki dürümcü bizden onlara bitcoin öğretmemizi istiyor" diye konuştu.





İstanbul Kapalı Çarşı'da bitcoin üzerine işlem yapmaya hazırlanan bir dükkan sahibi ise The Guardian'a, "Herkes çabuk zengin olmak istiyor. Türkler de bir istisna değil" dedi.