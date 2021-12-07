"Türkiye'deki ekonomik krizi fırsata çevirmek istiyoruz" diyen Katar'la 15 anlaşma imzalandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Doha’da temaslarını sürdürdü.







Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.





Erdoğan ile Al Sani’nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 12, toplamda iki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı.







ERDOĞAN: KATAR, DAİMA BİZLERİN YANINDA OLDU





Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap eden Erdoğan, “Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir… Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.” dedi.





KATAR’DAKİ TÜRK BİRLİĞİ





2017 yılında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, ‘terör örgütlerini desteklediği’ gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.





Katar’a ekonomik ve siyasi ambargo uygulanırken, Doha yönetimi suçlamaları reddetmişti. Kuveyt ve ABD, Körfez bölgesindeki krizin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu. Türkiye ise krizde Katar ile saf tutmuş ve 4 ülkenin uyguladığı ambargoda Doha’ya en büyük desteği sağlamıştı.





Hatta Türkiye, Doha yönetimine destek için Katar’a askeri birlik gönderecek ve bu ülkede bir askeri üs kuracaktı. İki ülke zaman zaman çölde askeri tatbikat de gerçekleştirdiler.





Ambargo, bu yıl 5 Ocak’ta Suudi Arabistan’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine imzalanan mutabakatla sona erdi.