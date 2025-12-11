Türkiye'deki fiyatların Almanya'yı solladığını onlar bile farketti!





İstanbul’da yaşam maliyetindeki sert artış Alman basınına konu oldu.Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) “İstanbul Avrupalılar için bile pahalı bir şehir haline geldi” başlıklı haberinde yaşam maliyetindeki yükselişin hem Türk vatandaşlarını hem de turistleri zorladığını yazdı.Konuyla ilgili olarak Pekintaş Holding’in yöneticisi Özhan Olcay’ın sözlerine yer veren gazete, beş yıl önce TL’nin değerindeki düşüş nedeniyle Türkiye’nin “turistler için cennet” olarak görüldüğünü ancak bu durumun artık değiştiğini ifade etti.Olcay’ın “İstanbul artık Avrupalılar için bile pahalı bir şehir” sözlerine yer veren gazete, Avrupalı turistlerin bu durumu özellikle otel fiyatları ve restoran hesaplarındaki ani artışta fark ettiğini aktardı.Gazete, şehrin yabancılar gözündeki pahalılığının artışına örnek olarak da Taksim çevresinde birkaç yüz gramlık lokumun bile onlarca euroya satılabilmesine dikkat çekti.Hem Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hem de İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerine yer veren gazete, TÜİK’in kasım ayı tüketici fiyatlarının yüzde 31,07 olduğunu ve bu oranın bir önceki aya göre (yüzde 33) daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca İTO’nun verilerinin yüzde 38.3 olduğu da not düşüldü.Gazete enflasyon düşüyormuş gibi görünmesine rağmen hem tüketicilerin hem de iş dünyasının gerçek fiyat baskısını daha fazla hissettiğini söylediğini yazdı.FAZ ayrıca Alman-Türk Ticaret Odası’na göre Alman yatırımcıların siyasi belirsizlikler ve ekonomik riskler nedeniyle Türkiye’deki yatırımlara daha temkinli yaklaştığını belirtti. Çinli otomobil üreticisi BYD’nin duyurduğu milyarlarca dolarlık yatırımın da sessizliğe gömülmesinin bunun bir örneği olduğu ifade edildi.Bazı sektörlerde ise işçilik maliyetinin daha düşük olduğu ülkelere kaydığı aktarıldı. Gazeteye göre tekstil şirketleri Mısır gibi ülkelere, otomotiv firmaları ise Güneydoğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi ülkelere yöneldi.Türkiye ekonomisinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüdüğünü hatırlatan gazete, Uluslararası Para Fonu’na göre ülkenin bu yılı yüzde 3.5, gelecek yılı ise yüzde 3.7 büyümeyle kapatmasının beklendiğini ifade etti. Ancak bu büyüme oranının 86 milyon nüfuslu Türkiye için yeterli olmayabileceğinin altı çizildi.Gazete hükümetin bu ay sonunda açıklayacağı asgari ücretin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı gösterecek kritik bir veri olacağını ifade etti.