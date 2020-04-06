Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'deki gerçek vak'a sayısı 900 bini bulmuş olabilir" /06 Nisan 2020 23:31

"Türkiye'deki gerçek vak'a sayısı 900 bini bulmuş olabilir"

Türkiye'de şuana kadar 202 binden fazla kişiye Koronavirüs testi yapılırken bu kişiler içinden 30 bininin testi ise pozitif çıktı. TRT Haber’in yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen ise Türkiye'deki vak'aların sadece yüzde 15 ile 20'sinin tespit edilebildiğini ifade ederek gerçek virüs taşıyanların sayısının 900 bine kadar ulaşmış olabileceğini belirtti.

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TRT Haber’in yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalananların sayısıyla ilgili olarak bir hesap yaparak, "Vaka sayısı 23 bin değil 600 bin ila 800 bin, belki 900 bin" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak dün gece TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan mevcut vaka sayısından yola çıkan Özen, burada bir hesap yaptı. Virüsün bulaşıcılığına ve yapılan test sayısına dikkat çeken Özen, şunları söyledi:

“Yani bizim şu anda test yaptığımız vakalar, vakaların yüzde 15 ile yüzde 20’si. O zaman biz 23 bin vakamız var diyorsak, tıbben de baktığımız zaman her bir teşhis vakaya karşın toplumda tespit etmediğin 10 vaka vardır. Bizim vaka sayımız 23 binse ortalamada o zaman bunu 10’la çarpacağız yani 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki şu ana kadar vakaların yüzde 20 ile 25’ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30’u olsun. O zaman biz 230 bin vaka sayısı en az 3 ya da 4’le çarpacağız. Şu anda Türkiye'nin vaka sayısı 23 bin değil 600 bin ila 800 bin, belki 900 bin. Bu kadar vakamız var bizim aslında…” 

İşte Türkiye'deki son Koronavirüs tablosu:



6 nisan

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