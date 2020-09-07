Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 1700'ü geçti /07 Eylül 2020 21:56

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 1700'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içindeki koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre 57 kişi daha hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı 1703'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 57 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 703 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 730 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 281 bin 509'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 47 oldu. 

Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, toplam ağır hasta sayısı bin 118, bugünkü test sayısı 103 bin 925 olarak kayıtlara geçti.

'GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA'

Koca, ''Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak'' dedi.

Türkiye'nin 7 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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