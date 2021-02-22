Türkiye'deki günlük vaka sayısı yeniden 8 binin üzerinde, 78 can kaybı var

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 78 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 104 kişiye vaka, 623 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 28 bin 138 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 690 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 189





Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam ağır hasta sayısı bin 189, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450, bugünkü test sayısı 118 bin 816 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 22 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



