Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı yeniden 8 binin üzerinde /03 Şubat 2021 21:40

Türkiye'deki günlük vaka sayısı yeniden 8 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan yeni koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 117 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 102 kişiye vaka, 632 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 354 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 314 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 523

Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 61 bin 437, toplam ağır hasta sayısı bin 523, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384, bugünkü test sayısı 148 bin 192 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 3 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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