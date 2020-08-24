Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların bir yansıması olarak Gürcistan'ın Rustawi kentinde olan bir okulunda lisansı hukuksuz şekilde iptal edildi. Okul Yöneticileri Gürcistan içerisinde Hukuki mücadelesini sürdürürken Öğretmen Öğrenci ve veliler sosyal medyada kampanya başlattılar









Birçok Öğrenci ve veli sosyal medyadan video paylaşıp okullarının kapatılmamasını istedi





Sosyal Medyada da büyük destek gören kampanyaya İngilizce , Gürcüce ve Türkçe bir çok mesaj paylaşıldı









OLAYIN GELİŞİMİ





Shota Rustaveli Okulu 2007 yılında kuruldu. Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilen lisansı kısa sürede alan okulun izni 2023 yılına kadar uzatılmıştı.

70’e yakın nitelikli öğretmeni ve 227 öğrencisi olan okulun lisansı anlaşılmaz bir şekilde Mayıs 2020'de iptal edilmişti







