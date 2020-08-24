Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı /24 Ağustos 2020 15:55

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Gürcistan'ın Rustawi kentinde olan bir okulunda lisansının iptal edilmesine karşı sosyal medyadan tepki

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların bir yansıması olarak  Gürcistan'ın Rustawi kentinde olan bir okulunda lisansı hukuksuz şekilde iptal edildi. Okul Yöneticileri Gürcistan içerisinde Hukuki mücadelesini sürdürürken Öğretmen Öğrenci ve veliler sosyal medyada kampanya başlattılar 


Birçok Öğrenci ve veli sosyal medyadan video paylaşıp  okullarının kapatılmamasını istedi 

Sosyal Medyada da büyük destek gören kampanyaya İngilizce , Gürcüce ve Türkçe bir çok mesaj paylaşıldı 


OLAYIN GELİŞİMİ 

Shota Rustaveli Okulu 2007 yılında kuruldu. Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilen lisansı kısa sürede alan okulun izni  2023 yılına kadar uzatılmıştı. 
70’e yakın nitelikli öğretmeni ve 227 öğrencisi olan okulun lisansı anlaşılmaz bir şekilde Mayıs 2020'de iptal edilmişti 


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