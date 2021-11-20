Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki İnterpol zirvesi öncesi 'insan kaçırmaları' için uyarı /20 Kasım 2021 18:24

Türkiye'deki İnterpol zirvesi öncesi 'insan kaçırmaları' için uyarı

Güney Afrika’nın ulusal gazetesi Citizen’da siyasi editör Erik Naki Türkiye’de düzenlenecek İnterpol toplantısını yazdı. Naki, “Toplantıya katılacak ülkeler, Türkiye’nin siyasi karşıtlarını yakalatmak için kırmızı bülten çıkartmak konusunda lobi yapmasına karşı uyanık olmalı” uyarısı yaptı.

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İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol’ün Genel Kurulu öncesi dünyanın çeşitli yerlerinden uyarılar gelmeye devam ediyor.

İnterpol’ün Türkiye’nin oyunlarına gelmemesi çağrısı yapan gazeteci Naki, “Interpol’ün gelecek hafta düzenlenen zirvesine katılacak ülkeler, Türkiye’nin siyasi karşıtlarını yakalatmak için kırmızı bülten çıkartmak konusunda lobi yapmasına karşı uyanık olmalı “ diye yazdı.

Bold'da yer alan habere göre Güney Afrika Emniyet Müdürü General Sithole’nin gelecek hafta Salı günü İstanbul’da yapılacak zirveye giden heyetin başında olacağını hatırlatan Naki, Güney Afrika Merkezli URA İnsan Hakları Derneği, üye ülkelerin, Türkiye’nin sürgündeki siyasi karşıtlarını yakalatmak için Interpol’u kötüye kullanmasına karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulunduğuna da vurgu yaptı.

İNTERPOL ERDOĞAN’IN HİLELERİNE ALET OLMAMALI

URA ve 63 dernek de Interpol’e, mesleğin ahlaki değerlerine uymaya ve Erdoğan’ın hilelerine alet olmama konusunda çağrıda bulundu. Norveç Helsinki Komitesi, İtalya İnsan Hakları Federasyonu, Tutuklu Avukatlar Inisiyatifi, Türkiye’nin Avrupa büyükelçilikleri önünde protesto gösterileri düzenleyerek, tepkilerini ortaya koydu.

Amerika merkezli Heritage Foundation da, Interpol’ün en büyük sponsoru olan Amerika hükümetini, Interpol’ün uluslararası baskı aracına dönmemesi konusunda adımlar atmaya çağırdı.


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