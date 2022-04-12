Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki işkencelerle ilgili BM'ye rapor sunuldu /12 Nisan 2022 17:12

Türkiye'deki işkencelerle ilgili BM'ye rapor sunuldu

Bu yıl içerisinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıklayan Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Alt Komitesi’ne, Türkiye’de yapılan işkenceleri ve hak ihlallerini anlatan bir rapor sunuldu.

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Merkezi Strassburg’da bulunan insan hakları derneği ASSEDEL ((L’Association Européenne Pour la Défense des Droits et des Libertés), Türkiye’yi 2022 yılı içinde ziyaret edeceğini açıklayan Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Alt Komitesi’ne, beş yıldır yapılan işkenceleri anlatan bir rapor hazırlayıp gönderdi.

Bold'un haberine göre işkencelerle ilgili somut delillere, işkenceye ve kötü muameleye maruz kalanların isimlerine, resmi ve gayri resmi işkence merkezlerinin adreslerine yer verilen raporda, Ankara Barosu’nun sansürlediği işkence raporu ve sonrasında yaşanan istifalar anlatıldı.

Raporda, cezaevlerinde ziyaret edilebilecek 25 isme de yer verildi. Bunlar arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin haklarında hak ihlali kararı verdiği Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ile tahliye edilmeleri gerektiğine dair Birleşmiş Milletler kararı bulunan, Malezya’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman yer alıyor.

Ayrıca cezaevinde darp edilen ve 5 yıldır tutuklu olan Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur, Anayasa Mahkemesi eski üyeleri Prof. Alparslan Altan, Prof. Erdal Tercan ve birçok yargı mensubu bulunuyor.

25 BAĞIMSIZ ÜYEDEN OLUŞUYOR
Başkanlığı Suzanne Jabbour’un yaptığı, farklı ülkelerden 25 bağımsız ve tarafsız uzmandan oluşan Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Alt Komitesi, her sene faaliyetleri hakkında yıllık raporlar yayınlıyor.

Aralık 2020’de hukukçular tarafından kurulan ASSEDEL, dünyanın her yerinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili raporlar hazırlayıp uluslararası insan hakları kurumlarına sunuyor.
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