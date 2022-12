Türkiye'deki kadın cinayetleri Belçikaya da sıçradı

BBC'ningöre, Savcılık, altı aylık hamile olan Cennet K. Y.'nin sık sık ev içi şiddete maruz kaldığını ancak polisin müdahale ve teşvikine rağmen, eşi İsmail Y. hakkında şikayetçi olmadığını açıkladı.Belçika medyasına göre, Dondermonde'daki kadın ve çocuk cinayeti, Cumartesi günü meydana geldi.Kokain ve esrar kullanan 33 yaşındaki İsmail Y., uyuşturucu kullandığı için kendisi ile tartışan eşi Cennet K. Y. ile 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Daha sonra uyuyan İsmail Y., sabah polis karakoluna giderek teslim oldu.Polisin, oğlu ile birlikte yatak odasında cesedini bulduğu Cennet K. Y.'nin altı aylık hamile olduğu belirtildi.Türkiye'de doğup büyüyen İsmail Y., Gent şehri yakınlarındaki Zele kasabasında yaşayan Cennet K. ile evlendikten sonra Belçika'ya yerleşti. Kamyon şoförlüğü yapan İsmail Y.'nin uyuşturucu sorunu nedeniyle çift arasında sık sık tartışma yaşandığı belirtildi.Doğu Flaman Savcılığı'na göre, çiftin kapısın, Zele kasabasında yaşadıkları dönemde, komşularının ev içi şiddet ihbarı nedeniyle en az dört kez polis geldi.Her müdahale sonrası polis, hem Cennet K. Y. hem de kocası ile görüştü. Polise göre, her ikisi de bu konuda açıklama yapmak istemedi.Belçika polisinin, her müdahale sonrası Cennet K. Y.'den, aile içi şiddet nedeniyle eşi hakkında şikayetçi olmasını istediği, ancak kadının bu öneriyi reddettiği belirtiliyor.Polis tarafından tutulan tutanaklarda, Cennet K. Y.'nin şikayette bulunmama gerekçesi de belirtildi, ancak soruşturmanın sürmesi nedeniyle açıklanmadı.Savcılık, öldürülen kadının eşi hakkında şikayette bulunmamasının korku yüzünden olup olmadığını bilmiyor. Savcı, polisin, her zaman yanında olacakları ve istediği zaman kendilerini araması konusunda Cennet K. Y.'ye güvence verdiğini vurguladı.Y. çiftinin altı ay önce Zele kasabasından, yakındaki Dendermonde'ye taşındığı, o günden sonra polise ev içi şiddet konusunda herhangi bir ihbar gelmediği bildirildi.Cennet K. Y. ve oğlunun öldürülmesi, 45 bin nüfuslu kentte üzüntüyle karşılandı. Ailenin oturduğu binanın karşısındaki bir kafenin müdavimleri, yaşananlara inanamadıklarını belirterek, "Her zaman balkonda oturur, bize dostça el sallarlardı. Bugün evin tamamen kapandığını görmek şok edici" dedi.Ailenin yaşadığı apartmana oğluyla birlikte mum yakmaya giden Belçikalı bir anne ise şunları anlattı:"Oğlumun oyun arkadaşıydı. İyi anlaşıyorlardı. Bu oğlum için çok büyük bir şok. Cennet'le düzenli olarak konuşuyordum ve her zaman neşeli ve pozitifti, olanları duymak bana acı veriyor. O bunu kesinlikle hak etmemişti."