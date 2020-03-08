Türkiye'deki Kadınların mağduriyetini anlattılar

"Peaceful Actions Platform" ismi altında toplanan birçok dernek, platform ve inisiyatif Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlikler düzenledi.







Forum Dialog Mitteldeutschland Derneği gönüllüleri Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Türkiye'de özgürlük ve hukuk mücadelesi veren mağdur kadınların sesi olmak için Almanya'nın Leipzig kentinin ünlü Wilhelm Leuschner Meydanında bir araya geldi.









Meydanda bir günlük açık hava sergisi açan gönüllüler Türkiye'nin farklı toplumsal kesimlerinden insan hakları ve özgürlük mücadelesi veren mağdur ve aktivistlere ait kadın portreleri sergilediler.





Programa katılanlar Peaceful Actions Platform tarafından hazırlanan bileklik ve selfie card'larla fotoğraf çektirdi.







Sergiyi gezenlere aynı zamanda gül dağıtan gönüllü aktivistler ile Alman vatandaşlar arasında uzun ve duygulandıran diyaloglar gelişti.









Birçok ziyaretçi Türkiye gündemini haberlerden takip ettiklerini ancak bireysel gerçek insan hikayelerine şahit olmanın çok daha sarsıcı olduğunu dile getirdiler.









Çok sayıda ziyaretçi ellerinde almanca pankartlar ile fotoğraflar çekilerek dayanışma mesajları yolladılar.





ZIYARETÇİLER GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI





Bazı ziyaretçiler Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini dinler ve kadın portrelerini okurken göz yaşlarını tutamadı.













Kimi ziyaretçiler Türkiye'de yaşananları Hitler dönemine benzetetirken, kimileri ise yaşanan hak ihlalleri sebebiyle, oldukça ucuz ve cazip olmasına rağmen artık Türkiye'de tatil yapmayı düşünmediğini belirtti.





Başka bir Suriye kökenli ziyaretçi ise şahit olduğu insanlık dramları karşısında uzun süre ağlayarak, yaşananların Esat rejiminin katlettiği yakınlarını anımsattığını ifade etti



