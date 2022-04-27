Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki koronavirüs tablosu açıklanmadı /27 Nisan 2022 23:32

Türkiye'deki koronavirüs tablosu açıklanmadı

Her gün düzenli olarak akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ilgili internet sayfası üzerinden açıklanan Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunun bugün açıklanmaması dikkat çekti.

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Omicron varyantı ve yaz aylarının da gelmesiyle birlikte koronavirüs salgını dünya genelinde yeni bir döneme girerken, Türkiye'de de azalan vakalar sonrasında bir dini önlemin gevşetilmesine karar verilmişti.

Bu kararın alınması sonrasında ise her gün düzenli olarak akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ilgili internet sayfası üzerinden açıklanan Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunun bugün açıklanmaması dikkat çekti.

Önceleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu söz konusu tablo, bir süredir sadece Sağlık Bakanlığı'nın ilgili internet sayfasında yer alıyordu.

Söz konusu sayfaya girildiğinde son olarak 26 Nisan Salı gününün verileri görülüyor.
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