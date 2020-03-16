Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 18'den 47'ye yükseldi /16 Mart 2020 23:59

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 18'den 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vaka sayısının 47 olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca daha önceki 12 koronavirüs vakasına bugün 29 kişinin daha eklendiğini bildirdi. Bugün açıklanan vakalarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs salgınına yakalanan kişi sayısı 47 oldu. 

Koca yaptığı açıklamada," Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." dedi.

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