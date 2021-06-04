Türkiye'deki koruma altındaki Suriyeli sayısı açıklandı: 3.67 milyon

Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi rakamlarına göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 613 bin 651 kişiye ulaştı. Suriyelilerin yüzde 98,5’inin şehirler, yüzde 1.5’ine tekabül eden 56 bin 691'i ise kamplarda bulunuyor. Bu sayı 2019’un başında 143 bin 558, 2018'in başında ise 228 bin 251 kişiydi. Yani, geçici kamplardaki Suriyeliler de sürekli kent merkezlerine göç ediyor.







En çok Suriyeli'nin yaşadığı şehir 524 bin 948 kişi ile İstanbul. İstanbul’u 448 bin 982 kişi ile Gaziantep ve 435 bin 885 kişi ile Hatay takip ediyor. Gaziantep'te Suriyelilerin yerli nüfusa oranı yüzde 21.5, Hatay’da ise yüzde 26.3. Yani, Gaziantep'te her 5 kişiden biri, Hatay'da ise 4 kişiden biri Suriyeli.







Rüşvet iddiası





Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı şehir ise yüzde 74,8 ile Kilis. Kilis'in Merkez ve 3 ilçesinde 142 bin 792 kişi yaşıyor. 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) 105.689 Suriyeli, 36 bin 923 Türkiye vatandaşı ikamet ediyor. Yerel kaynaklar ise, kayıt dışı Suriyelilerin de eklenmesiyle bu oranın yükseleceğini vurguluyor. Bu kaynaklar, “Türkiye'de şu anda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü konuşuluyor. Ama, hala 1500 – 2000 dolar rüşvet ile sınırdan kaçak yolla Suriyeli geçirilip, Kilis'e getiriliyor” iddiasında bulundu.





En az Suriyeli Bayburt'ta





Suriyelilerin en az olduğu şehir 25 kişi ile Bayburt. Bu ili 38 kişi ile Artvin, 43 kişi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin'de 169 bin 501 Türk vatandaşına karşılık, sadece 38 Suriyeli bulunuyor. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı şehir ise yok. Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise 83 milyon 614 bin 362 olan toplam nüfusumuzla kıyaslandığında yüzde 4.38. Bu rakamın sadece kayıt altına alınan Suriyeliler için geçerli olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.





Suriyeli öğrenci sayısı 73 bin 570





Resmi rakamlara göre, Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 73 bin 570. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan Suriyeli öğrenci sayısı ise 686 bin 581.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamasına göre Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı 31 bin 185 kişi. Ticaret Bakanlığı'nın 26 Şubat 2019 tarihli açıklamasında ise, en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısı 15 bin 159. 1 Ocak 2020 itibarıyla Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 110 bin kişi. Türkiye'deki Suriyeli erkeklerin oranı yüzde 53.8, kadınların ise yüzde 46.2. Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 749 bin 410 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı yüzde 20,4.