Türkiye'deki Kriz Kıbrıs'ı da vurdu: Enflasyon yüzde 83,19'a yükseldi

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 13,05, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,73 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,19 değişim gerçekleşti.









Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27,92 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti. Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 20,02, Ulaştırma ana grubunda yüzde 18,65, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 9,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 9,32, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 9,04, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 9,00, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 7,21, Sağlık ana grubunda yüzde 3,47, Haberleşme ana grubunda yüzde 2,33 ve Eğitim ana grubunda yüzde 1,76 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1,39 azalış gerçekleşti.





Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 229,18 Elektrik Faturası (751+ KWH), yüzde 198,79 Elektrik Faturası (501-750 KWH) ve yüzde 173.47





Elektrik Faturası (251-500 KWH) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40,71 Maydanoz, yüzde 33,94 Ispanak ve yüzde 28,24 ile Biber Çarliston olarak gerçekleşti.