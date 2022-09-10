Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki mülteciler 'konvoy halinde' Avrupa'ya geçmeye hazırlanıyor /10 Eylül 2022 13:43

Türkiye'deki mülteciler 'konvoy halinde' Avrupa'ya geçmeye hazırlanıyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin 'büyük bir konvoy halinde' Avrupa'ya geçme hazırlığında olduğu iddia edildi.

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GazeteDuvar'ın İsrail gazetesi Jerusalem Post'a dayandırdığı habere göre, çoğu Suriyeli birçok mültecinin 'büyük bir konvoy halinde' Türkiye'den ayrılıp Avrupa'ya geçmeyi planladığını ileri sürdü. Söz konusu konvoy için mültecilerin sosyal medya üzerinden örgütlendiği belirtildi.

Jarusalem Post'un aktardığına göre sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, Türkiye'de yaşayan mültecilerin durumunun son yıllarda kötüleştiği ve Suriyelilerin ırkçılıkla karşı karşıya kaldığı kaydedildi. Buna göre paylaşımlarda, 'uluslararası örgütlere, insan hakları örgütlerine ve medyaya, konvoyun Avrupa'ya insani geçişini kolaylaştırmak için destek ve yardım' çağrısında bulunuldu.

Haberde, "Türkiye hükümetinin mültecileri Yunanistan'a ulaşmaya teşvik edip etmeyeceği belli değil" denildi. Ankara'nın geçmişte mültecileri 'kriz yaratmak için kullandığı' savunuldu.
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