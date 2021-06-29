Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki Müslüman Kardeşler üyelerini iade korkusu sardı /29 Haziran 2021 14:33

Türkiye'deki Müslüman Kardeşler üyelerini iade korkusu sardı

Türkiye ile Mısır arasında gelişen normalleşme süreci, Türkiye'de yaşayan Müslüman Kardeşler örgütü ile bağlantılı 3 bin muhalifi tedirgin etti.

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Londra merkezli Middle Easy Eye'da (MEE) yer alan bir haberde, Mısır'da yasaklı durumda olan Müslüman Kardeşler (MK) örgütüyle bağlantılı isimlerin, Türkiye-Mısır yakınlaşmasından duydukları tedirginlik ele alındı.

Habere göre, Türkiye'de yaşayan örgüt üyesi Amr Hashad'ın annesi, Mısır'daki bir cezaevinde tutuklu diğer oğlunu ziyarete gittiğinde gardiyanlardan biri ona "Türkiye çok yakında oğlunu sınır dışı edecek ve Mısır hakkında yaptığı olumsuz haberlerin bedelini ödeyecek” dedi. 

Haberde, daha önce Mısır'da tutuklanan ve serbest kaldıktan sonra bir ay içinde Türkiye'ye kaçan Hashad'ın, güvenliğine yönelik bu tehditten çok korktuğu belirtildi.

Hashad, MEE'ye demecinde, "Türkiye'nin uzlaşmadan elde edebileceği ekonomik veya stratejik faydalar kadar değerli olmadığımıza inanıyorum" dedi.

"VİZELER YENİLENMEYEBİLİR"
MEE'ye göre, Kahire ile Ankara arasında, on yıldır oldukça kötü düzeyde seyreden ilişkilerin ardından gelişen bu yakınlaşma, MK üyeleri arasında korku ve paniğin artmasına neden oldu. Habere göre MK üyeleri, anavatanlarına gönderildikleri takdirde işkence ve hatta ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyor.

MEE'nin görüşlerine başvurduğu, İstanbul'da yaşayan ve güvenlik gerekçesiyle sadece adını kullanan, MK örgütüne yakın bir gazeteci olan Omar konuya ilişkin soruyu, "Kısa cevap evet, elbette, bundan çok endişe duyuyoruz" şeklinde yanıtladı.

Sürgündeki MK üyeleri her iki yılda bir yenilenen vizelerinin yenilenmeyecek olmasından derin endişe duyuyor. Türkiye'de yaşayan Mısırlı avukat Hüseyin Salih Ammar'a göre, "Bu prosedür döngüsü oldukça stresli..."

SİYASİ YAYINLAR DURDURULDU
Türkiye, kısa bir süre önce, MK örgütüne ait İstanbul merkezli TV kanalları Mekamaleen ve Al-Sharq'tan, önce eleştirilerini yumuşatmalarını istemiş, ardından da siyasi yayınları durdurarak kültürel konulara odaklanmalarını talep etmişti. Bu kapsamda, Moataz Matar'ın Al-Sharq TV'de yayınlanan siyasi eleştirel konsepte sahip programı da yayından kaldırılmıştı.
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