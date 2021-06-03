'Türkiye'deki S-400 uzmanları geri gönderildi' iddiasına Rusya'dan cevap

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesi iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.







Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'nin 'Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri göndereceğine' ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.







Sputnik'e konuşan Valeria Reshetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.





Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde 'Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladığını' iddia etmişti.