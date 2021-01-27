Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son koronavirüs tablosu: 132 can kaybı, 7 bin 489 yeni vaka /27 Ocak 2021 21:40

Türkiye'deki son koronavirüs tablosu: 132 can kaybı, 7 bin 489 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 489 kişiye vaka, 675 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 132 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 132 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 489 kişiye vaka, 675 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 25 bin 476 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 803 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 765

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 7 bin 915, toplam ağır hasta sayısı bin 765, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314, bugünkü test sayısı 179 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 27 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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