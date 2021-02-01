Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 124 can kaybı 7 bin 719 yeni vaka /01 Şubat 2021 21:56

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 124 can kaybı 7 bin 719 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 124 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 719 kişiye vaka, 636 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 117 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 16 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 615

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam ağır hasta sayısı bin 615, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431, bugünkü test sayısı 141 bin 703 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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