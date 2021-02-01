Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 124 can kaybı 7 bin 719 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 124 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 719 kişiye vaka, 636 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 26 bin 117 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 16 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 615





Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125, toplam ağır hasta sayısı bin 615, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431, bugünkü test sayısı 141 bin 703 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 1 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



