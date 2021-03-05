Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 62 can kaybı 11 bin 302 yeni vaka /05 Mart 2021 21:37

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 62 can kaybı 11 bin 302 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı yetkililerince duyuruldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte 11 bin 302 vaka, 698 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


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