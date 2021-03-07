Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 65 can kaybı 11 bin 187 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 11 bin 187 kişiye vaka, 735 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 29 bin 30 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417'ğ yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 785 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 261





Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 122 bin 851, toplam ağır hasta sayısı bin 261, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924, bugünkü test sayısı 129 bin 299 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 7 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



