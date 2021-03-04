Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 68 can kaybı 11 bin 322 yeni vaka /04 Mart 2021 21:50

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 68 can kaybı 11 bin 322 yeni vaka

Mart ayı ile birlikte kontrollü normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 11 bin 322 kişiye vaka, 685 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 839 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 873 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 220

Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 716 bin 746, toplam ağır hasta sayısı bin 220, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137, bugünkü test sayısı 137 bin 885 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 4 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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