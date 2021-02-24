Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 72 can kaybı, 9 bin 561 yeni vaka /24 Şubat 2021 21:51

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 72 can kaybı, 9 bin 561 yeni vaka

Türkiye'deki son 24 saatlik dilimi kapsayan yeni koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 561 kişiye vaka, 660 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 285 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 297 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 200

Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam ağır hasta sayısı bin 200, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293, bugünkü test sayısı 124 bin 15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 24 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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