Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 72 can kaybı, 9 bin 561 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 561 kişiye vaka, 660 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 28 bin 285 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 297 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 200





Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam ağır hasta sayısı bin 200, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293, bugünkü test sayısı 124 bin 15 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 24 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: