Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 94 can kaybı 6 bin 287 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 287 kişiye vaka, 666 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 27 bin 471 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 910 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 230





Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719, toplam ağır hasta sayısı bin 230, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329, bugünkü test sayısı 104 bin 108 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 14 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



