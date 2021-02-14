Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 94 can kaybı 6 bin 287 yeni vaka /14 Şubat 2021 20:13

Türkiye'deki son veriler paylaşıldı: 94 can kaybı 6 bin 287 yeni vaka

Türkiye'deki son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 287 kişiye vaka, 666 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 471 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 910 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 230

Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719, toplam ağır hasta sayısı bin 230, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329, bugünkü test sayısı 104 bin 108 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 14 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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