Türkiye'deki suç örgütü çatışması Yunanistan'a sıçradı: 2 kişi öldürüldü

Türkiye'de çeteler arasında yaşanan kanlı hesaplaşma bir kez daha yurt dışına taşındı. Suç örgütü lideri Barış Boyun'un 6 adamının geçen yıl Yunanistan'da öldürülmesinden sonra dikkat çeken bir olay da dün yaşandı.



Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bir süre önce Yıldıray Öztürk'ün kardeşi Burak Öztürk öldürüldü. Bu cinayetten kısa süre sonra Öztürk'ü öldüren kişilerin babası öldürüldü.



Kısa süre içinde yaşanan 2 cinayetten sonra dün bir kez silahlı saldırı düzenlendi. Yıldıray Öztürk ve Mehmet Baykurt, Pire'nin merkezinde bulunan Paşalimanı'ndaki bir markete girdi.



Baykurt ve Öztürk, markete girdikten kısa bir süre sonra silahlı saldırıya uğradılar. Baykurt ve Öztürk hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Türkiye'de yaşanan çatışmanın çeteler arasındaki husumetin bir kez daha yurt dışına taşınması olarak değerlendiriliyor.



Öte yandan bir başka suç örgütünün lideri Halil Ay ise geçen yıl ağustos ayında Fransa'da, Barış Boyun ve Daltonlar çetesiyle yaşadığı husumet sonrası öldürülmüştü. Çete grupları arasında yaşanan çatışmalarda Gürcistan ve Abhazya'da da birçok kişi öldürülmüştü.