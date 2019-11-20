Türkiye'deki tutsak bebekler için Avrupa'nın meydanlarını doldurdular

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Türkiye’deki 'Çocukların içinde bulundukları durum ve gelecekleri karanlık.Bir çok alanda olduğu gibi Türkiye 'Çocuk Hakları' ihlallerinde de sonuncu sıralarda





Özellikle Türkiye cezaevlerinde suç işledikleri için tutuklanan çocuklar yanında tutuklu anneleriyle birlikte kalan çocuk ve bebekler var.

Net rakam olmamakla birlikte geçtiğimiz yıl verilerine göre yaklaşık 2 bin 500 tutuklu çocuk bulunuyor. Çocuk cezaevleri sürekli olarak işkence ve kötü muamele olaylarıyla gündeme geliyor. Kontrolsüzlük nedeniyle akran şiddeti de ayrı bir sorun. Son olarak Sincan Çocuk Cezaevi’nde çocuklara ağır işkenceler yapıldığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun raporunda yer aldı. Çocukların ışıklar kapatıldıktan sonra gardiyanların ağır işkencesine maruz kaldığı belirtildi.













CEZAEVİNDE BÜYÜYORLAR





Cezaevinde 0-6 yaş arası, 0-3 yaş arası çocuk ve bebekler de en önemli hak ihlallerinden biri. Anneleriyle birlikte tutuklanan çocuklar, cezaevlerinde kreş ve oyun alanı olmadan yaşamak durumunda kalıyor. Psikolojik sorunların yanında fizyolojik sorunlar da yaşanıyor. 2015 yılında yaygınlaşan hamile kadınların da tutuklanması dönemiyle birlikte, çok sayıda bebek tutukluyken doğum yapan anneleriyle birlikte hayatlarının ilk günlerinden başlayarak cezaevinde büyüyorlar.





CEZAEVİNDE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELDİLER





20 Kasım münasebetiyle Avrupa'nın her yerinde Başta Brüksel , Berlin, Strasburg, Paris gibi şehirler olmak üzere çeşitli eylem , sergi etkinlik ve basın açıklamaları düzenlendi.

















Eylem yapılan Merkezlerin başında Avrupa Parlamentosunun bulunduğu Fransa'nın Strasburg şehri vardı. Şehir Meydanında cezaevindeki çocukları anlatan sergi açan bir grup İnsan Hakları gönüllüsü basın açıklaması yaptılar

















Almanya'nın Başkenti Berlin'de Aktion für Flüchtlingshilfe Mültecilere yardım derneği tarafından düzenlenen etkinlikte "Sen susarsan çocuklar hapiste büyür"... Susmayalım..! sloganı atıldı.

















Yine Almanya'nın Sturttgart – Esslingen şehrinde de toplanan MIND ESSLINGEN gönüllüleri Hapishanede büyüyen çocuklara dikkat çekmek için havaya balon uçurdular









Türkiye’de 0-5 yaş arası 864 bebek ve çocuğun annesiyle birlikte cezaevlerinde kalması Fransa'nın Başkenti Paris'te de protesto edildi. Fransada kurulmuş bir insan hakları derneği olan Assovie gönüllüleri tarafından Republique meydanında organize edilen eylemde basın açıklaması yapıldı.











