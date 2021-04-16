Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki vaka artışı sürüyor: Son 24 saatte 289 can kaybı ve 63 bin 82 vaka /16 Nisan 2021 21:53

Türkiye'deki vaka artışı sürüyor: Son 24 saatte 289 can kaybı ve 63 bin 82 vaka

Türkiye'de son 24 saati kapsayan koroanvirüs verileri açıklandı. Bu göre 289 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 63 bin 82 kişide ise virüs görüldü.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 150 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 205 olurken 56 bin 510 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39’a, toplam can kaybı da 35 bin 320’ye çıktı.

Türkiye'nin 16 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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