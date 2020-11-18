Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki yeni korona önlemlerinin özeti: Yine ‘mış gibi’ yapıldı /18 Kasım 2020 09:49

Türkiye'deki yeni korona önlemlerinin özeti: Yine ‘mış gibi’ yapıldı

Erdoğan’ın kısıtlama açıklamalarını yorumlayan Almanya Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Çağhan Kızıl, “Yine ‘mış gibi’ yapıldı” diyerek açıklanan önlemleri etkisiz buldu.

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Koronavirüs salgının yeniden yükselişe geçtiği Türkiye’de hükumet, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını gündemine aldı.

Bu akşam toplanan kabine toplantısı sonrası, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı dahil bir dizi yeni kısıtlama kararı duyuruldu.

Hükumeti daha önce erken normalleşme adımı atmakla eleştiren ünlü bilim insanı genetik mühendisi Çağhan Kızıl, kısıtlama kararlarının ne kadar faydalı olabileceğine ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖNELMELER ETKİSİZ
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı koronavirüs kısıtlamalarını değerlendiren Almanya Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Çağhan Kızıl: “Açıklanan önlemler etkisiz. Yine ‘mış gibi’ yapıldı” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKÇILARIN EMEĞİNE YAZIK
Kızıl daha önce de, AKP hükumetinin 1 Haziran’da attığı normalleşme adımları için şu ifadeleri kullandı: “‘Salgın kontrol altında’ ve ‘ikinci dalga beklemiyoruz’ diyerek normalleşme adımlarını çok hızlı atıp halkın rehavete kapılmasını sağlamanın sonucu vaka sayısının artması. Onca sağlık çalışanı ve kendilerini karantinaya almış kişilerin bunca emeğine yazık.”


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