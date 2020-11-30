Türkiye'deki yeni koronavirüs kısıtlamaları açıklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki toplantı, 4 saat sürdü. Erdoğan, toplantının ardından yeni koronavirüs (Covid-19) yasaklarını açıkladı.





Erdoğan, ''Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni bir takım tedbirleri uygulamaya geçireceğimizi kamuoyuna paylaşmıştım. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için şu aşamada insan hareketliliğini en az da indirmeye amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor. Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik'' ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ŞÖYLE:





- Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

- Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.





- Tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.





- Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.





- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.





- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır.





- Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.





- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır.





- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.





- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.





- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.





- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir.





- 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.





AŞI AÇIKLAMASI





Erdoğan, ''Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır'' ifadelerini kullandı.