Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki yeni vaka sayısı 40 bini aştı /01 Nisan 2021 22:19

Türkiye'deki yeni vaka sayısı 40 bini aştı

Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre 176 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 40 bin 806 da yeni vaka tespit edildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 176 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 806 kişiye vaka, bin 424 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 31 bin 713 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 20 bin 817 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 135

Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 135, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43, bugünkü test sayısı 243 bin 738 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki yeni vaka sayısı 40 bini aştı Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:51:13