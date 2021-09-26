Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki zorlu yokuşları hep beraber aşacağız /26 Eylül 2021 09:47

Türkiye'deki zorlu yokuşları hep beraber aşacağız

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ’Harekete Geç’ sloganıyla 41 haftadır Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak için nöbet tutan Koşulsuz Adalet Hareketi, bu kez de ’Umut İçin Pedal Çevir’ sloganıyla yola çıktı. Samanyoluhaber.com yazarı Nurullah Kaya'da genç avukatlarla birlikte bisiklet sürüyor. İşte uzun yolculuktan izlenimler

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Nurullah Kaya- Samanyoluhaber.com 

Umut için pedal çevir sloganıyla devam ettiğimiz yolculuğumuzun bugünkü etabı hayli uzundu. Toplam 150 km yol sürdük. Belçika'nın başkenti Brüksel’den sabah saatlerinde yola revan olduk. Hedefimiz önce Hollanda’nın şirin şehri Maastricht’e ulaşmaktı. Güneşli bir günde yaptığımız yolculuğumuzun ilk etabına saat 15.00’da varmayı başardık. Burada basın açıklaması yapıldı. Türkiye’de cinsiyetinden dolayı insan haklarıyla bağdaşmayan ölümlere, işkencelere ve kötü muamelelere dikkat çekildi. En son başarılı voleybolcu Ebrar Karabulut’la ilgili yaşananlara dikkat çekildi. Buradaki etkinliğin akabinde bisikletlerimize binerek Almanya’nın Aachen şehrine doğru yola çıktık. Biraz yokuşlarla mücadele ettik. Yolda bir çok dik tepe benim için Türkiye'deki bir zulmün timsali oldu. Her tepede bir zorluğu geride bıraktım. Pedalladıkça yokuşlar nasıl aşıldıysa burada birçok insanın verdiği mücadele sonrasında da Türkiye’deki dağ gibi birçok sıkıntı asılacaktır inşallah.
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