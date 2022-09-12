Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki zulümden kaçan genç mühendis Meriç’i geçerken kayboldu /12 Eylül 2022 17:01

Türkiye'deki zulümden kaçan genç mühendis Meriç’i geçerken kayboldu

Türkiye'de yaşadığı hukuksuzluktan kaçarak Avrupa'ya sığınmak isteyen genç mühendis Yunus Emre Ayyıldız, Meriç nehrinde kayboldu. Günlerdir haber alınamayan Ayyıldız'ın yüzme bilmediği anlaşıldı. Kardeşinden 3 gündür haber alamayan Himmet Ayyıldız, kardeşinin bulunması için yetkililer ve aktivistlerden yardım istedi.

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27 yaşındaki elektronik mühendisi Yunus Emre Ayyıldız, perşembe gecesi bir grupla birlikte Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a ulaşmak istedi. Bindiği bot yırtılınca Yunus Emre, dengesini kaybederek suya düştü. Bota tutunma çabaları sonuçsuz kalan genç mühendis, bir süre sonra gözden kayboldu.

BOTTAKİ YOLCULAR GERİ İTİLDİ
Yunus Emre’nin yol arkadaşları Meriç’in Yunanistan kıyısına ulaştı. Ancak, hareketliliği fark eden Yunan askerleri grubu Türk tarafına geri itti. Bottakilerin tamamı, sınırdaki Türkiye askerlerince gözaltına alındı.

Emre Ayyıldız’ın abisi Himmet Ayyıldız, kardeşinin başına gelenleri, tutuklananlardan birinin ailesine erişerek öğrenebildi.

”KARDEŞİM YÜZME BİLMİYOR”
Bold'un haberine göre ağabey Ayyıldız, ”Yunus Emre yüzme bilmiyor. Bota tutunmaya çalışırken suda sürüklenmiş, gözden kaybolmuş. Bir daha gören olmamış.” ifadelerini kullandı.

İletişim kurduğu Yunan avukatlarla sınır boyundaki karakol ve hastaneleri kontrol ettiklerini kaydeden Himmet Ayyıldız, yetkililerden ve insan hakları örgütlerinden yardım beklediğini söyledi.

GENCECİK ÖĞRENCİYKEN CEZAEVİNE GİRDİ
Yunus Emre Ayyıldız’ı öğrencilikten terör örgütü üyeliğine götüren süreç 18 Ağustos 2016’da başladı. Tatilin ortasında fakülteye çağrılan Ayyıldız, gönderildiği TEM şubede gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dokuz aydan fazla Konya Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye olan genç mühendis adayı, yarım kalan üniversite eğitimini bitirmek için Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Niğde’ye yatay geçiş yaptı.

2020 yazında okulunu bitiren Yunus Emre Ayyıldız için mahkemeden 7 yıl 6 ay hapis kararı çıktı. Yargıtay’a gönderilen dosya için savcı onama isteyince genç mühendis Meriç’i geçerek özgürlüğüne kavuşmak istedi.

Kendisi de kardeşi gibi 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Himmet Ayyıldız, ”Kardeşimin gençliğini zehir ettiler. Umudu tükenince böyle bir yola girdi. Kardeşimin akıbetinden endişe ediyorum.” dedi.
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