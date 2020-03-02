Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den 11 Avrupa ülkesine daha tek taraflı vize muafiyeti /02 Mart 2020 10:05

Türkiye'den 11 Avrupa ülkesine daha tek taraflı vize muafiyeti

Türkiye'nin bazı ülkelere vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz'e bazı şartlara uygun olarak vize muafiyeti sağlandı.

Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz'e vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu ülke vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanı  imzasıyla yayımlanan karara göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
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